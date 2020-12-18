Минфин довёл до ПФР средства на новогодние выплаты

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Министерство финансов довело до Пенсионного фонда России (ПФР) средства на новогодние выплаты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минфин довёл 73,6 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до восьми лет, — сказано в заявлении.

Документы, касающиеся выплат, в пятницу 18 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, выплаты затронут около 15 млн детей. Он обратил внимание на важность оперативного перечисления средств, чтобы люди могли как можно скорее ими воспользоваться в преддверии новогодних праздников.

Накануне, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи, в которых есть дети до семи лет, к Новому году получат выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. Пенсионный фонд России (ПФР) пояснил, каков порядок получения выплат.

NEWS.ru сообщал, что семьям не нужно обращаться за средствами, если в уходящем году они уже подавали заявления на получение средств детей до 3 лет или на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Заявление может понадобиться, если ребёнок родился после 1 июля, либо если родители в 2020 году не обращались ни за одной из выплат, которые предоставлялись ПФР.