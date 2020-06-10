Минэнерго надеется на новый перенос сроков отбора проектов модернизации ТЭС

https://static.news.ru/photo/92999a8e-ab09-11ea-888c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики России рассчитывает на новый перенос сроков отбора проектов модернизации ТЭС.

Речь идёт как об общем отборе на 2026 год, так и о дополнительном на базе газовых турбин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства. Согласно им, изначально общий отбор должен был состояться до 1 апреля, однако сроки перенесли на 1 июля.

Планируется перенос, — сообщили в министерстве.

Ранее «Системный оператор» уже собирал технические заявки энергокомпаний. Сейчас они должны приниматься 15-17 июня. Ценовые заявки можно подать с 29 июня по 1 июля, передаёт РИА Новости.

В феврале NEWS.ru писал о том, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин призвал ужесточить требования к угольным тепловым электростанциям (ТЭС). По его мнению, они устарели.