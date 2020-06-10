Минэнерго надеется на новый перенос сроков отбора проектов модернизации ТЭС

Министерство энергетики России рассчитывает на новый перенос сроков отбора проектов модернизации ТЭС.
Речь идёт как об общем отборе на 2026 год, так и о дополнительном на базе газовых турбин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства. Согласно им, изначально общий отбор должен был состояться до 1 апреля, однако сроки перенесли на 1 июля.
Планируется перенос, — сообщили в министерстве.
Ранее «Системный оператор» уже собирал технические заявки энергокомпаний. Сейчас они должны приниматься 15-17 июня. Ценовые заявки можно подать с 29 июня по 1 июля,
В феврале NEWS.ru писал о том, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин призвал ужесточить требования к угольным тепловым электростанциям (ТЭС). По его мнению, они устарели.
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