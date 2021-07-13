Минэкономразвития выступило против продажи единственного жилья должников

Представители Минэкономразвития раскритиковали идею о продаже единственного жилья должников. Замминистра Илья Торосов заявил, что законопроект об обращении взыскания на «роскошное жилое помещение» нарушает баланс интересов кредиторов и должников, пишут «Известия».

По мнению замглавы ведомства, это приведёт к росту социальной незащищённости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А банки и МФО, которые являются профессиональными кредиторами, имеют возможность оценить риски при выдаче кредитов.

Интересы профессионального кредитора не должны противопоставляться защите прав гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, как аргументировал Торосов.

Продажа единственного жилья должника не предусмотрена действующей редакцией ГПК, но в апреле этого года Конституционный суд внёс коррективы, согласно которым суд получает право указать на возможность продажи единственной квартиры, если жильё по площади превышает норматив на одного человека.

Минэкономразвития уточнило право на неприкосновенность жилища, указав, что запрет на его произвольное лишение прописан в Конституции РФ. Право на продажу ведомство предлагает реализовать лишь в том случае, если человек задолжал физлицу, а не банкам. Таким образом, права человека, прописанные в Конституции, будут затрагиваться лишь в том случае, когда речь идёт о правах равного субъекта.

Также Торосов обратился в Минюст с предложение не лишать человека жилья за долги, если оно принадлежит ему больше трёх лет. Также министерство предлагает пересмотреть норматив площади жилья и установить его наибольшим из действующих сейчас в регионах, умноженный на три. Роскошным в этом случае предлагается признавать жильё, которое превышает указанный метраж.

Свою позицию замминистра пояснил тем, что продажа жилья не даёт возможности покрыть все долги. Кредиторов же предлагается обязать запрашивать у должника согласие на продажу квартиры в рамках исполнительного производства.

Ранее в России был создан судебный прецедент: должник впервые лишился крыши над головой. Единственное жильё гражданина, который был признан банкротом, было изъято и продано на торгах. Взамен должнику предоставили другую, гораздо более скромную квартиру, которая оказалась почти в пять раз меньше прежней.