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Мотивирующие плакаты в советском стиле появились на строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарёва, это поднимет дух рабочих.

Стройка идёт в круглосуточном режиме, рабочие совершают настоящий трудовой подвиг. Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи. Однако для поддержания духа мы приняли решение установить здесь...