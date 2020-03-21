https://static.news.ru/photo/41f6cc0e-6b68-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Министр экономического развития Максим Решетников поручил мониторить случаи перевода россиян на трёхдневную рабочую неделю. По его словам, это является предвестником обострения ситуации с занятостью.
Очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на трёхдневную неделю. Это вещи, которые являются предвестниками того, что ситуация с занятостью может обостриться, — цитирует «Интерфакс» Решетникова.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил, что увольнения сотрудников из-за ситуации с коронавирусом недопустимы и могут являться только крайней мерой. Он также отметил, что если у каких-то работодателей возникнет желание воспользоваться шумихой вокруг ситуации с инфекцией и сократить персонал, то такие предприятия будут проверять прокуратура, трудовая инспекция и ФНС.