Минэкономразвития: Россия «выстадала» решение по льготной ипотеке

https://static.news.ru/photo/c7b42d00-c59e-11eb-aa96-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что резкая остановка программы льготной ипотеки могла привести к провалу спроса, поэтому было принято решение о её продлении. В интервью «Известиям» он сказал, что оно было сбалансированным, что даст рынку возможность постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер.

Решение, о котором объявил президент [о продлении программы] выстраданное, но сбалансированное, — подчеркнул Решетников.

Рынок должен адаптироваться к ситуации, считает министр. Иначе рынку пришлось бы отказаться от многих новых проектов, так как спрос бы резко упал. А сейчас наблюдается увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние 1,5 года объём запуска строительства нового жилья сокращался.

Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID, — добавил он.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, как изменятся цены на жильё из-за продления программы льготной ипотеки. По мнению министра, решение о продлении льготных ипотечных программ не станет «неким драйвером очередного роста цен на жильё». Он отметил, что тенденции рынка жилья в 2021 году ведут к стабилизации баланса спроса и предложения.