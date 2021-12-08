Минэк заявил, что «омикрон» не повод для новых выплат

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в настоящее время не видит необходимости в дополнительных мерах экономической поддержки в связи с распространением в мире «омикрон»-штамма коронавируса. Он добавил, что, если такие меры потребуются, у РФ есть необходимые для этого инструменты. Об этом сообщает ТАСС.

Пока худшие и самые тревожные опасения, как я это понял, не имеют под собой фактической базы. Поэтому мы смотрим, у нас все инструменты и механизмы развёрнуты, но пока какой-то острой ситуации, которая бы требовала дополнительных мер поддержки, сверх того, что уже делается, нет, — рассказал Решетников.

Он добавил, что для более точной оценки ситуации необходимо понять параметры нового штамма. По его словам, в настоящее время оценки эпидемиологов различаются. Решетников также отметил, что общая эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом «не даёт повода самоуспокаиваться».

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.