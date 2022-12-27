Минцифры: в 2023 году к интернету подключат 1,8 тысячи российских сел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году к Сети подключат 1800 сел и деревень, сообщается в Telegram-канале Минцифры. Они получили такую возможность по итогам голосования за подключение населенных пунктов к интернету в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Устранение цифрового неравенства» — это один из приоритетных проектов Минцифры. Он позволит к 2030 году провести интернет во все населённые пункты, где живет от 100 до 500 человек. Чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, проводится голосование, — говорится в сообщении министерства.

В этом году почти 300 тысяч человек проголосовали по почте, еще 600 тысяч — на Госуслугах. Больше всего голосов поступило из Башкортостана, Краснодарского края, Челябинской, Вологодской, Нижегородской областей, Удмуртии. Прием голосов шел с 12 октября по 26 ноября.

Между тем жители отдаленных сел Якутии пожаловались, что не могут участвовать в проекте из-за недостаточной скорости интернета для голосования. По сообщению портала SakhaDay, люди назвали «издевательством голосование за интернет без интернета». Таким примером может служить село Нижнеянск, где нет ни почты, ни связи. К тому же якутяне из небольших населенных пунктов не были уверены, что наберут достаточное количество голосов из-за малочисленности населения.

В итоге в республике свой выбор сделали чуть более семи тысяч человек. Лидером голосования стало село Белькачи Усть-Майского района, набравшее 368 голосов.

Ранее в Минцифры заявили, что уход из России компаний Nokia и Ericsson не отразится на качестве мобильной связи в стране. Операторы постепенно перейдут на отечественное телекоммуникационное оборудование, недостатка в нем нет, отметили в ведомстве.