РФ получит центр борьбы с киберпреступниками

https://static.news.ru/photo/0adb0cfe-1d05-11eb-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в РФ согласно национальному проекту «Цифровая экономика», заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания комитета Совфеда по экономической политике, посвящённого обсуждению нацпрограммы.

Фактически мы говорим, что мы [государство и компании] идём друг другу навстречу, то есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более чётко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее, — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Он отметил, что для борьбы с угрозами в киберпространстве Минцифры начинает независимо тестировать все государственные информационные системы на наличие «брешей» в их безопасности, чтобы исключить даже самый минимальный риск сбоев в работе данных структур, вызванных извне.

Злоумышленники резко нарастили свою активность в первом полугодии 2020 года, то есть во время наиболее жёстких карантинных ограничений в России, хищения коснулись банковских счетов. Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, первое полугодие выдалось для мошенников очень «тучным» — они совершили свыше 360 тысяч несанкционированных операций со средствами граждан. Операции были совершены без согласия владельцев этих счетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям пришла к выводу, что предложенный Минцифры пакет поправок к закону «Об информации» запретит любые протоколы шифрования.