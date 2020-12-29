Минцифры продлило эксперимент по бесплатному доступу к значимым сайтам

https://static.news.ru/photo/98bdb592-4aac-11eb-865e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ продлило до 30 июня 2021 года эксперимент по предоставлению россиянам бесплатного доступа к Интернету для использования социально значимых ресурсов.

Как рассказали РИА Новости в Минцифры, соответствующий приказ уже подписал глава ведомства Максут Шадаев. Бесплатным доступом к значимым сайтам в рамках эксперимента уже воспользовались порядка 1,8 млн человек.

Инициативу, названную «Доступный Интернет», выдвинул президент России Владимир Путин. Минцифры начало реализовывать проект в тестовом режиме с 1 апреля, рассчитывая завершить эксперимент 1 июля. Затем его продлили до 31 декабря.

Параллельно с реализацией инициативы «Доступный Интернет» Минцифры разработало законопроект, обязывающий операторов связи предоставлять бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, кабмин 29 декабря внёс его в Госдуму.

В ведомстве напомнили, что к участию в проекте приглашены все операторы, работающие на территории России. Компании могли направить заявку на участие в министерство. В настоящее время в списке социально значимых информационных ресурсов находится 371 сайт.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в марте 2021 года будет запущен новый, технологически более продвинутый сайт госуслуг, передавал NEWS.ru.