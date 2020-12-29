Минцифры продлило эксперимент по бесплатному доступу к значимым сайтам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ продлило до 30 июня 2021 года эксперимент по предоставлению россиянам бесплатного доступа к Интернету для использования социально значимых ресурсов.
Как
Инициативу, названную «Доступный Интернет», выдвинул президент России Владимир Путин. Минцифры начало реализовывать проект в тестовом режиме с 1 апреля, рассчитывая завершить эксперимент 1 июля. Затем его продлили до 31 декабря.
Параллельно с реализацией инициативы «Доступный Интернет» Минцифры разработало законопроект, обязывающий операторов связи предоставлять бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, кабмин 29 декабря внёс его в Госдуму.
В ведомстве напомнили, что к участию в проекте приглашены все операторы, работающие на территории России. Компании могли направить заявку на участие в министерство. В настоящее время в списке социально значимых информационных ресурсов находится 371 сайт.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в марте 2021 года будет запущен новый, технологически более продвинутый сайт госуслуг, передавал NEWS.ru.