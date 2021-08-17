Минцифры примет решение о замене паспортов на смарт-карты до конца года

Минцифры намерено принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24».

С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем, — сказал он.

Шадаев также подчеркнул, что смарт-карта является наиболее удобным форматом для хранения всех данных о владельце. По его словам, перед министерством также стоит задача дать россиянам возможность иметь цифровую копию документа. Так, в случае принятия данной инициативы, пользователи смогут предъявлять не бумажную версию паспорта, а QR-код.

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