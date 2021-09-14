Минцифры предложило ограничивать использование связи при ЧС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления, согласно которому сможет ограничивать использование сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Оно должно вступить в силу с марта 2022 года. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В случае природных или техногенных чрезвычайных ситуаций ведомство получит возможность приостанавливать или ограничивать связь, а также определять порядок использования средств связи. Приоритетными планируется считать МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, Минобороны и координационные органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанных с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, — указано в проекте постановления.

Ранее в МВД рассказали о наказании для операторов связи за подмену номеров. За подобные действия предусмотрена административная ответственность. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением о введении уголовной ответственности за организацию сервисов, занимающихся подменой телефонных номеров, а также за сам процесс подмены. Также общественники предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать подобные номера без санкций суда.