Минцифры предлагает торговать данными о россиянах

https://static.news.ru/photo/581b7f92-7cac-11eb-acb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступили с предложением разрешить торговлю данными россиян. Но есть условие — они должны быть полностью обезличенными.

Кроме того, бизнесу запретят устанавливать личности людей, которым принадлежат эти данные.

Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания, — привёл РБК слова врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрия Реуцкого.

Чиновник отметил, что права граждан в области обработки и сохранения их персональных данных при этом будут соблюдены.

Рекламодатели смогут выкупить только статистические данные, например, о том, скольких пользователей заинтересовал тот или иной товар, сколько людей потом купили его.

Для того чтобы обезличить свои данные, пользователю необходимо будет дать своё согласие.

В России с 1 марта запрещено распространять персональные сведения о гражданах без их специального согласия. Речь идёт об информации, которую можно будет найти в свободном доступе в социальных сетях или на сайтах объявлений, например фотографии, фамилию и имя, адрес и электронную почту, писал NEWS.ru.