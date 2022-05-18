Минцифры: к 2024 году россияне станут вдвое меньше пользоваться IPhone

IPhone / Фото shutterstock.com

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что россияне к 2024 году будут в два раза меньше пользоваться техникой Apple. По его мнению, это произойдёт из-за «неудобства» сервисов гаджетов этой фирмы.

Доля устройств — смартфонов, айфонов — сократится в два раза до конца 2024 года на российском рынке. Понятно, что это вопрос удобства сервисов, это оплата, возможность скачать приложения и так далее, — сказал Шадаев.

Реальную конкуренцию смартфонам и IPhone может составить техника на Android с более «дружественным» подходом, считает глава Минцифры. Шадаев отметил, что пользователи будут переходить от «более закрытой архитектуры» Apple к более открытым.

В силу более закрытой архитектуры понятно, что пользователи будут постепенно переходить на Android платформу, если она сохранит признаки открытости, — подчеркнул глава Минцифры.

Ранее в Минцифры оценили риски для пользователей IPhone. Шадаев отмечал, что им может грозить отключение гаджетов от операционной системы iOS в России.