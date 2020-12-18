Милонов заявил, что всех участников «Дома-2» надо передать врачам

https://static.news.ru/photo/d6b854b6-415f-11eb-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реалити-шоу «Дом-2» являлось эталоном пошлости, однако российский зритель сохраняет запрос на подобный контент, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, складывается впечатление, что данный проект делали «какие-то пошляки, спекулирующие на теме секса и наживы». При этом в последнее время шоу перестало как-либо развиваться.

Гадость, к сожалению, всегда держится долго. Но любое извращение в конце концов приедается. Закрытие «Дома-2» — пример бесславной кончины, — отметил Милонов, слова которого приводит «Взгляд».

Он также добавил, что в проект набирали «членов общества, помешанных на интимных отношениях и популярности». На съёмках эти люди подвергались психологическому насилию, а затем подвергали ему и зрителей.

Теперь же всех участников реалити-шоу следует передать врачам. Им необходимо получить психологическую и медикаментозную помощь, заключил Милонов.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отреагировал на новость о закрытии проекта «Дом-2». По его словам, он очень надеется, что таких реалити-шоу больше не будет на российском телевидении.