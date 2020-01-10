https://static.news.ru/photo/3b63f2b8-33af-11ea-8e82-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов завёл свой канал на YouTube. Первое видео вышло в пятницу, 10 января.

Милонов решил подвергнуть критике всех российских блогеров с позицией, которая противоречит воззрениям депутата на жизнь, историю и справедливость. Сначала он «прошёлся» по Илье Варламову и идеям журналиста насчёт запрета абортов и создания велодорожек. Потом парламентарий негативно высказался об Алексее Пивоварове и Леониде Парфёнове, назвав их «геями-диссидентами» с НТВ.

После этого Милонов перешёл к комментариям по поводу фильмов «короля YouTube» Юрия Дудя. Депутат сравнил фильмы журналиста с пропагандой Йозефа Геббельса.

Генезис пропаганды Дудя, Гитлера, Троцкого — абсолютно один и тот же. Подмени факты и подай полуправду за правду. Дудь, ты что, Гитлер? — говорит парламентарий.

В конце своего первого видео Милонов оскорбительно высказался в адрес создателя канал «Лев против». Он назвал блогера «жадным гопником».

Ранее NEWS.ru писал, что Милонов предлагает ввести в школах уроки по использованию пиротехники. Письмо с таким предложением Милонов направил министру образования Ольге Васильевой.