График движения на нескольких улицах Москвы 21 сентября будет изменён из-за проведения на территории города футбольного матча в рамках чемпионата России, а также марафона и фестиваля.

В столице не только перекроют несколько улиц, но и для обновления инфраструктуры изменят график работы Московского центрального кольца. На МЦК увеличится интервал движения поездов. Известно, что до 22 сентября участок...