Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заступился за процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Он не согласился с главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиереем Димитрием Смирновым, который считает, что детей, появившихся на свет благодаря этой процедуре, крестить нельзя.
Первые технологии ЭКО подразумевали умерщвление некоторых оплодотворённых клеток и отбор только самых сильных. Сейчас — немножко другое. Сейчас эта технология позволяет дарить жизнь не противоестественным способом, — сообщил АГН «Москва» парламентарий.
Депутат считает процедуру ЭКО следствием развития медицины, а медицина, по его мнению, — «постижение божьих законов», которые созданы, чтобы защитить людей.
Как писал News.ru, протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, нельзя крестить. По его мнению, женщины, которые прибегают к ЭКО, ранее уже делали несколько абортов. Кроме того, он назвал суррогатное материнство худшим видом проституции. Он пояснил, что женщины не должны «торговать своим телом» и получать за вынашивание ребёнка такие баснословные деньги.