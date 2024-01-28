Милонов выступил против приоритета матери на воспитание ребенка при разводе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

При разводах необходимо внедрять принцип совместного воспитания детей, заявил депутат Виталий Милонов в беседе с «Осторожно Media». По его словам, в России необходимо отходить от концепции приоритета матери на воспитание ребенка.

Бывают случаи, когда ребенку с отцом может быть лучше по разным причинам. А вообще надо нам в стране активнее внедрять принцип совместного воспитания и не отрезать одного из родителей от воспитания несовершеннолетнего, — считает депутат.

Вместе с этим Милонов выразил мнение, что во время развода надо исходить не из интересов родителей, а из предпочтений ребенка. В частности, надо всегда интересоваться его мнением, пояснил он. Депутат подчеркнул, что не видел документ с предложением лишить детей права выбора при разводе и не понимает, почему созрела эта идея.

Ранее группа депутатов во главе с Дмитрием Кузнецовым из фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие «интересы ребенка». Как отметили авторы документа, интересы ребенка заключаются в создании ему условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Кроме того, авторы инициативы предложили исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет, в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что ребенок должен иметь право выбора, с кем из родителей остаться при их разводе. Она отметила, что дети в десятилетнем возрасте вполне осознают происходящее, при этом многие привязаны к одному родителю больше, чем к другому.