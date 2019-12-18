https://static.news.ru/photo/52c9ec80-218c-11ea-88f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею отечественных компаний предоставлять работникам так называемые «похмельные» отгулы, если во время корпоративных праздников они слишком усердно налегали на спиртное.

Подобная практика существует во многих европейских странах. Милонов считает, что России не нужно следовать их примеру, поскольку в стране ведётся активная борьба с пьянством. Кроме того, по его словам, подобная поблажка расслабляет работника.

Очень кайфово выступить на стороне тех, кто хочет не пойти, но это неправильно. Нельзя давать себе такую отмашку, что у меня сегодня похмелье, поэтому на работу я не иду, — цитирует депутата «Москва 24».

Он предложил, наоборот, поощрять тех, кто приходит на работу на следующий день после похмелья прибавкой лишнего дня к отпуску.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные создали напиток, который оказывает на человека схожее с алкоголем действие, но при этом не вызывает похмельного синдрома. Предполагается, что в продаже новинка появится через несколько лет.