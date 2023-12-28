Милонов: сидевшая на трех стульях внутренняя элита стала прозревать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Виталий Милонов в своем Telegram-канале заявил, что в 2023 году внутренняя «элита России, сидевшая на трех стульях, стала прозревать» и делать выбор. По его словам, главным итогом уходящего года стало то, что страна сумела отстоять свои принципиальные позиции.

Мы отстояли свои принципиальные позиции — в 2023 году внутренняя элита, сидевшая на трех стульях, стала прозревать. Мы за великий русский народ. И это самое главное. Даже внутренние элиты потихонечку стали осознавать, что нужно делать выбор: даже на уровне наших поп-гламурных историй люди стали задумываться: либо так, либо никак. А быть птичкой и «голубем мира» в «Фейсбуке» (деятельность в РФ запрещена) со слезками об Украине и быть нормальным гражданином России — уже неправильно, — заявил парламентарий.

Милонов также подчеркнул, что главным событием, которое его разочаровало, был мятеж ЧВК «Вагнер». По словам депутата, подобные «печальные» события нужно «оставлять для себя и понимать, чтобы более такого уже не было».

Для меня было очень печальным событием мятеж Пригожина. Это неправильный и непатриотичный поступок. А в целом нормально, жить можно! — подвел итоги Милонов.

Ранее он заявил, что большинство россиян выступают против «содомских случек» и это мнение нужно учитывать. Так Милонов отреагировал на отрицательное решение правительства по его законопроекту о штрафах за появление на публике в обнаженном виде. Депутат подчеркнул, что ходить по улицам голыми неприлично. По его мнению, большая часть россиян считает именно так.

До этого Милонов подготовил законопроект, согласно которому предлагалось внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он предложил ввести ответственность за появление обнаженным в общественных местах: штраф от 500 до 1000 рублей или 15 суток ареста. Однако правительство отклонило идею.