Милонов разнес персонал World Class, откуда выгнали кормившую младенца мать Милонов требует наказать персонал World Class после скандала с кормящей женщиной

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Руководство московского фитнес-клуба World Class, откуда выгнали кормившую младенца мать, должно понести самое суровое наказание, высказался в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Депутат назвал негодяйками посетительниц, которые были против кормящей женщины.

Руководство клуба должно понести самое суровое наказание, в том числе управляющий, нет сомнений. Какой надо быть бессовестной субстанцией, чтобы выгнать мать с ребенком? Сразу видно, что посетительницы, которые были против этой матери, по 20 абортов сделали, которые не знают, от какого мужика ребенок. Негодяйки. Такого быть не должно никогда, — считает Милонов.

Как подчеркнул парламентарий, в World Class, которая является известной российской фирмой, необходимо понять, готовы ли они продолжать сотрудничество с подобными посетительницами. Милонов считает, что менеджеры клуба «смалодушничали» и пошли на поводу женщин, раскритиковавших мать с грудным ребенком.

После скандала в World Class многие россиянки обрушились с критикой на фитнес-клуб и потребовали от него извиниться перед матерью, а также предоставить ей пожизненный ВИП-абонемент. Как объяснили в спортивном заведении, у них есть специальная комната для кормления детей, поэтому женщина должна была удалиться туда. Однако сама москвичка эту информацию отрицает.