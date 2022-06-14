Милонов рассказал, чем российская полиция лучше западной

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил работу российской и западной полиции во время проведения массовых мероприятий. По его мнению, действия российского ведомства более корректны, передает ФАН.

В качестве примера политик рассказал о действиях французских правоохранителей во время проведения финального матча Лиги чемпионов в Париже. Он отметил, что против болельщиков использовали слезоточивый газ и применяли грубую силу. В то же время он вспомнил о том, как проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году в России.

Мы же принимали чемпионат мира по футболу, и, несмотря на прогнозы и скепсис, все были приятно удивлены, что в России была совершенно спокойная работа правоохранительных органов. Она действительно была образцовой, — заявил Милонов.

Депутат считает, что если бы соревнования проходили в России, подобных последствий можно было бы избежать.

Вообще-то, если бы проходила Лига чемпионов в России, возможно, не было бы таких жестких вещей, о которых мы слышали. Я уверен, что многие болельщики, которые были и на чемпионате мира в России, и сейчас в Париже, могут сравнить. А сравнение это будет явно не в пользу Парижа однозначно, — отметил он.

Финал Лиги чемпионов должен был проходить в Санкт-Петербурге, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч в Париж. Причиной стало проведение Россией спецоперации на Украине.

Во время проведения финала полиция Франции применила слезоточивый газ против болельщиков. В этой связи матч начался с задержкой в 37 минут.