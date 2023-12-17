Милонов раскрыл содержание своего письма Деду Морозу Милонов написал письмо Деду Морозу и попросил разрешения поехать в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал письмо Деду Морозу и попросил у него разрешения выехать в зону специальной военной операции. Как заявил парламентарий в беседе с Daily Storm, он мечтает встретить Новый год «со своими парнями».

Я написал письмо Деду Морозу: «Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО». У меня есть мечта — встретить Новый год вместе со своими парнями в зоне СВО, — признался Милонов.

Он подчеркнул, что вынужден выполнять распоряжение, согласно которому депутатам партии «Единая Россия» запрещено посещать зону боевых действий. Как посетовал Милонов, «нельзя так нельзя».

Депутатам ранее запретили посещать зону СВО без соответствующего разрешения Министерства обороны РФ. Согласовывает поездки парламентариев руководство Госдумы. Речь идет о посещении воинских частей и подразделений в новых регионах России.

Находясь в рядах Вооруженных сил РФ, Милонов получил звание лейтенанта армии. Соответствующий приказ летом 2023 года подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Депутат рассказывал, что в зоне спецоперации получил позывной Густав. По словам Милонова, для него это огромная честь.