Милонов раскрыл истинный размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой

https://static.news.ru/photo/96a74cd2-6ab9-11eb-9eff-96000091f725_660.jpg Анастасия Мельникова Фото: zoosovet.spb-gov.ru

Актриса и по совместительству депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова поскромничала, рассказав о размере своей парламентской зарплаты. Об этом заявил бывший коллега Мельниковой по заксобранию, а ныне депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По его словам, эта сумма — не 60 тысяч рублей в месяц, как заявила звезда «криминальных» сериалов, а более чем вдвое выше.

Настя просто человек творческий, не очень обращает на это внимание. Секретов нет, можно посмотреть ежегодно выкладываемые сведения о доходах, и там чёрным по белому написано, что в год у депутата заксобрания получается около двух миллионов рублей. В месяц получается примерно 150–160 тысяч со всеми премиями и прочим, — приводит слова Милонова «Радио 1».

Он предположил, что Мельникова назвала оклад. Однако, напомнил он, «голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки». Кроме того, добавил парламентарий, помимо зарплаты положены служебная машина и штат помощников.

Ранее, как писал NEWS.ru, в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Мельникова рассказала о своей депутатской зарплате и заявила, что не собиралась идти в политику, но так сложилась её жизнь.