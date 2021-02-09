Милонов раскрыл истинный размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой

Актриса и по совместительству депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова поскромничала, рассказав о размере своей парламентской зарплаты. Об этом заявил бывший коллега Мельниковой по заксобранию, а ныне депутат Государственной думы Виталий Милонов.
По его словам, эта сумма — не 60 тысяч рублей в месяц, как заявила звезда «криминальных» сериалов, а более чем вдвое выше.
Настя просто человек творческий, не очень обращает на это внимание. Секретов нет, можно посмотреть ежегодно выкладываемые сведения о доходах, и там чёрным по белому написано, что в год у депутата заксобрания получается около двух миллионов рублей. В месяц получается примерно 150–160 тысяч со всеми премиями и прочим, — приводит слова Милонова «Радио 1».
Он предположил, что Мельникова назвала оклад. Однако, напомнил он, «голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки». Кроме того, добавил парламентарий, помимо зарплаты положены служебная машина и штат помощников.
Ранее, как писал NEWS.ru, в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Мельникова рассказала о своей депутатской зарплате и заявила, что не собиралась идти в политику, но так сложилась её жизнь.