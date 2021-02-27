Милонов призвал жёстко наказывать за порно, похожее на «архивы гестапо»

https://static.news.ru/photo/c2a788c2-78d5-11eb-8489-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ужесточить уголовное наказание за производство и распространение особо жёсткого порно. Запрос он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По мнению Милонова, легкодоступные порноматериалы являются косвенной причиной большого количества жестоких преступлений на сексуальной почве. Их совершают «злодеи, находящиеся в угаре удовлетворения своей больной похоти».

В пару кликов <...> можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами, — приводит фрагмент обращения Милонова РИА Новости.

Вне закона, считает парламентарий, должны быть признаны любые материалы, демонстрирующие «половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мёртвыми или животными». Политик уверен, что просмотр таких материалов подталкивает «неуравновешенных психопатов к преступлениям, причём с особой жестокостью и изощрённостью».

В качестве причин, побудивших выступить его с такой инициативой, Милонов назвал большое количество обращений, которые поступают ему от граждан. Он выразил уверенность, что ужесточение наказания за жёсткое порно «окажет благотворное влияние на профилактику преступности».

Сейчас в Уголовном кодексе за незаконное изготовление порнографических материалов предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. Распространение порно среди несовершеннолетних или их вовлечение в производство порнографии грозит лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Те же действия, совершённые группой лиц с использованием Интернета с целью извлечения крупной прибыли, могут аукнуться тюремным сроком до шести лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, Милонов заявил, что жертвы домашнего насилия зачастую должны сами нести ответственность за то, что с ними произошло. Он намекнул на меркантильность некоторых женщин, которые не разводятся с обидчиками из-за каких-то материальных благ. Другие пострадавшие просто «не в себе, раз живут с такими идиотами».