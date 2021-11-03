Милонов назвал День народного единства шансом победить COVID

4 ноября в России отмечается День народного единства. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru назвал праздник хорошим поводом объединиться в борьбе с пандемией коронавируса.

По словам парламентария, на фоне COVID-19 россияне как-то забыли о народном единстве, поскольку обострились противоречия, связанные с ограничениями, QR-кодами и тому подобным. Это хороший повод задуматься о том, что россияне — единый народ. Вся эта история с пандемией должна нас объединять, уверен Милонов.

Депутат призвал не пытаться искать крайнего, а понимать, что проблему нужно решать сообща.

Сейчас есть хороший повод и хорошая возможность это единство продемонстрировать, единство борьбы с этой напастью, — сказал он.

По мнению Милонова, участником этой борьбы должен стать каждый россиянин. Все в равной степени должны сделать этот шаг — привиться от коронавируса.

Если мы это сделаем, то эту напасть преодолеем, — заключил парламентарий.

Ранее Милонов высказался по поводу проверки россиян на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. По его мнению, это следует делать только в спорных ситуация. Если врач сомневается в словах пациента о том, что тот вакцинировался и попал в больницу с коронавирусом, тогда можно сделать такой тест.