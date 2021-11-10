«Выгнать к чертям»: Милонов призвал распустить партию из-за трансгендера

Региональное отделение партии «Гражданская инициатива», возглавляемое в Алтайском крае трансгендером Юлией Алёшиной, следует распустить. Об этом заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, ценности ЛГБТ не могут быть составной частью политической повестки, поскольку в силу специфики публичной деятельности партия не может ограничить свою информацию исключительно для взрослого потребления.

Поэтому партия должна её либо выгнать к чертям собачьим, либо распуститься. Если она не согласится, то нужно запретить эту партию, к тому же она давным-давно никому не нужна. Это, конечно, позор. Это попытка протащить западный стереотип. Я считаю, что в российской политике такие лица должны быть категорически запрещены, — заявил Милонов.

Он добавил, что «коли мы в онлайн-кинотеатрах это запрещаем, наверное, в публичной политике такое в принципе недопустимо». Кроме того, Милонов связал желание человека поменять пол с влиянием потусторонних сил и призвал запретить это на законодательном уровне.

Смена пола — мракобесие настоящее. Это когда какие-то чёрные духи в человеке приказывают ему осознать себя лицом другого пола. Осознавать можно себя кем угодно, хоть пылесосом. При этом коверкать государственные документы, выдавать мужчине паспорт, что он женщина, — это преступление, — отметил Милонов.

Ранее президент России Владимир Путин высказался на тему трансгендеров во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он назвал чудовищной ситуацию, при которой детям навязывают мнение, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Подобные действия Путин сравнил с преступлением против человечности и заявил, что навязанные решения способны сломать детям жизнь.