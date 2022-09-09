Милонов: идеология чайлдфри отрицательно влияет на ситуацию в стране Депутат Милонов поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри

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Идеология чайлдфри представляет собой систему ложных ценностей и отрицательно влияет на ситуацию в стране, считает зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В беседе с «Радио 1» он поддержал предложение запретить пропаганду этого движения и отметил, что ранее сам предлагал запретить ее как экстремистскую.

Года два назад я предлагал обозначить идеологию чайлдфри как экстремистскую и запретить подобную пропаганду как человеконенавистническую систему на территории России. Это противоестественная некая система ложных ценностей, пропаганда которой не может положительно сказаться на состоянии внутри страны, — отметил парламентарий.

Комментируя идею налога на бездетность, Милонов заявил, что для сторонников чайлдфри он окажется менее страшным, чем «то горе и печаль, в которой живут эти люди», ведь, по его мнению, в итоге они оказываются «несчастными и одинокими.

Депутат Госдумы Римма Утяшева ранее заявила, что идеология чайлдфри относится к нетрадиционным ценностям, распространение которых в России будут ограничивать. Представители этого движения вызывают у нее жалость — политик считает, что со временем с помощью законов их можно будет «вылечить». Утяшева является одним из авторов законопроекта об отнесении к запрещенной среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.