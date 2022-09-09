Идеология чайлдфри представляет собой систему ложных ценностей и отрицательно влияет на ситуацию в стране, считает зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В беседе с «Радио 1» он поддержал предложение запретить пропаганду этого движения и отметил, что ранее сам предлагал запретить ее как экстремистскую.

Года два назад я предлагал обозначить идеологию чайлдфри как экстремистскую и запретить подобную пропаганду как человеконенавистническую систему на территории России. Это противоестественная некая система ложных ценностей, пропаганда которой не может положительно сказаться на состоянии внутри страны,отметил парламентарий.

Комментируя идею налога на бездетность, Милонов заявил, что для сторонников чайлдфри он окажется менее страшным, чем «то горе и печаль, в которой живут эти люди», ведь, по его мнению, в итоге они оказываются «несчастными и одинокими.

Депутат Госдумы Римма Утяшева ранее заявила, что идеология чайлдфри относится к нетрадиционным ценностям, распространение которых в России будут ограничивать. Представители этого движения вызывают у нее жалость — политик считает, что со временем с помощью законов их можно будет «вылечить». Утяшева является одним из авторов законопроекта об отнесении к запрещенной среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.

 