Милонов призвал приостановить депутатский иммунитет Рашкина

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить депутатский иммунитет депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина. По его мнению, это позволит объективно провести расследование, передаёт РИА Новости. Накануне в автомобиле, которым управлял депутат, обнаружили тушу лося.

Коллега Рашкин, в связи с тем, что его задержали в лесу с убитым лосем, должен, считаю, приостановить свой депутатский иммунитет и открыто позволить следователям установить свою роль в окончании земного пути лесного зверя, — заявил Милонов.

При этом парламентарий подчеркнул, что сам он с трудом верит в то, что Рашкин мог быть убийцей животного.

Он также призвал к пересмотру правил охоты для защиты дикой природы. Так как, по его мнению, большинство жителей Саратовской области, равно как и других регионов, «не испытывают жизненной зависимости от охотничьего промысла».

Ранее Рашкин заявил, что, возможно, против него осуществили специальную провокацию. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что необходимо обратиться в Генпрокуратуру по факту незаконного задержания депутата.

Ночью 29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. Сам депутат, предположительно, был пьян. От медосвидетельствования он отказался. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».