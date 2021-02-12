Милонов признался, что заплачет, если Бузова споёт гимн РФ на Олимпиаде

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал желание Ольги Бузовой исполнить российский гимн на каком-либо крупном мероприятии.

По его словам, певице хватит таланта станцевать, однако для пения у неё недостаёт слуха и силы голоса. Он подчеркнул, что гимн является государственной песней, имеющей определённый статус. Как правила, его исполняют люди с хорошими вокальными данными.

К сожалению, Оля не подпадает под эту категорию. Но она может, предположим, станцевать. Не под гимн, а под русскую народную песню. Может, если брать спортивное мероприятие, стать частью бодипозитивного, возраст+ клуба чирлидирш. Огромная к ней просьба — не петь гимн России. А то я заплачу, — цитирует Милонова Общественная служба новостей.

Ранее российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с NEWS.ru оценил инициативу Ольги Бузовой, пожелавшей исполнить гимн России на Олимпиаде или параде Победы.

В свою очередь преподаватель по вокалу для артистов эстрады Нина Савицкая пришла в ужас от планов Бузовой исполнить гимн России.