Милонов предрек вытеснение «офисных планктонов» искусственным интеллектом

В мегаполисах, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, нет реальной экономики, «офисных планктонов» в скором времени заменят современные технологии, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также дал советы россиянкам по выбору возлюбленного, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

И в Санкт-Петербурге, и в Москве делать будет совершенно нечего. Потому что современные технологии полностью вытеснят «офисных планктонов», они будут не нужны. В мегаполисах нет производств, нет реальной экономики. Есть какая-то виртуальная штука. Тут не нужны рабочие руки, тут нужны менеджеры и так далее. А скоро их всех заменят компьютеры и искусственный интеллект, — заверил Милонов.

По его мнению, россиянкам не стоит встречаться с менеджерами банков, которые после увольнения будут пить пиво по пятницам в баре. Депутат считает, что наиболее оптимальными кандидатам на роль возлюбленных являются рабочие, фермеры и судостроители. Он добавил, что при идеальном раскладе мужчина должен быть не пьющим и желательно не курящим. К тому же, по мнению Милонов, молодой человек должен быть исключительно консервативных взглядов, чтобы вдруг не решил сменить пол.

А если молодой человек либерал, то это все будет потрясушки и побрякушки, а не брак. Долго брак с либералом не продержится. Они все сходятся и расходятся постоянно. Они даже не женятся. У них гражданские союзы какие-то возникают ненадолго. А потом в Instagram сообщают, что больше не живут вместе и кто-то из них решил сменить пол. Поэтому, только консерватор, верующий человек и без вредных привычек, — заявил политик.

Ранее Милонов предложил запретить детям мигрантов учиться в российских школах. Такой запрет он предлагает наложить в связи с нехваткой мест для россиян, которые вынуждены «учиться в переполненных мигрантами классах».