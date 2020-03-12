https://static.news.ru/photo/b13565f8-6465-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что курение кальяна приводит к распространению коронавируса. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге необходимо запретить использование этого устройства в специальных заведениях.

Не все курильщики используют индивидуальные мундштуки, что провоцирует распространение вируса, передают «Невские новости».

Просто запретить кальянные. И никого это не заденет. Их не было и не должно быть. Наши глупые девчонки и мальчишки решили эту модную штуку в себя впихивать. Как дети, всякую гадость тянут в рот. Через две недели о ней все забудут, — сказал он.

Идею поддержал доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин. Он рассказал, что кальяны не несут пользы сами по себе, а в условиях пандемии они опасны.

Насколько возможны идеальные условия содержания заведений и обработка кальянов? Никто не скажет, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, в целях борьбы с распространением коронавируса власти Дубая и Абу-Даби приняли решение запретить курение кальяна.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.