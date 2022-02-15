Милонов предложил ввести единую систему учёта домашних собак

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую систему учёта и контроля содержания домашних собак в крупных городах России. Соответствующее обращение он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает RT. По мнению парламентария, обязательным условием для владельцев животных должно стать чипирование питомцев.

Милонов заметил, что многие бездомные собаки когда-то были домашними, а на улице оказались по вине своих владельцев.

Часто случается, что после нескольких месяцев владения питомцем хозяин обнаруживает, что не в состоянии заботиться о собаке. Самым простым выходом для таких людей является выгнать собаку на улицу, провоцируя рост агрессивных стай на улицах городов, — пояснил Милонов.

Он подчеркнул, что обязательным условием содержания животного должно стать чипирование и получение физического документа.

Депутат также добавил, что сейчас россияне сами решают, сколько собак они хотят иметь, какой породы и размера. Милонов считает, что должно быть недопустимо проживание массивного животного в маленькой квартире с нарушением санитарных норм. Также, по его мнению, необходимо, чтобы заводчики проводили собеседование с потенциальным хозяином на предмет его готовности к содержанию и воспитанию собаки.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.