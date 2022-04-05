Милонов предложил восстановить классическую систему обучения в вузах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. С соответствующим письмом он обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. По его словам, которые приводит RT, это позволит обеспечить качественную подготовку специалистов и сделает отечественную систему высшей школы более независимой от международной конъюнктуры.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в стране разгорается дискуссия о правильности и эффективности Болонской системы образования, благодаря которой российские студенты имеют право продолжать образование в университетах стран Евросоюза. Однако многие специалисты критикуют отсутствие международного сотрудничества между вузами России и западных стран, а проблема признания отечественных дипломов об образовании за границей существует до сих пор. Кроме того, по его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения.

В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе, — говорится в обращении.

Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что присоединение России к Болонскому процессу не только не оправдало надежд, но и привело к утрате важнейших достоинств классического российского и советского образования. По его мнению, в этих условиях необходимо поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего образования специалитета и аспирантуры, одновременно с этим сохранив и усовершенствовав все преимущества Болонского процесса и классической школы с учётом современных реалий.