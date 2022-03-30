Милонов предложил сдавать дипломные работы в электронном формате

Депутат Государственной думы Виталий Милонов внёс предложение о сдаче дипломных работ в электронном виде в этом году, пишет RT. Политик уверен, что если эксперимент окажется удачным, то данную практику можно будет сделать постоянной.

Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе, — сказано в обращении парламентария.

Милонов подчеркнул, что перенос дипломов с бумажного формата в цифровой сэкономит деньги студентам в связи с ростом цен на бумагу и процедур, связанных с распечаткой документов.

Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица, — уточнил парламентарий.

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