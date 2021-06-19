Милонов предложил разрешить многодетным парковаться на местах для инвалидов

https://static.news.ru/photo/ee54dafe-d25f-11eb-8c30-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетные родители должны иметь возможность пользоваться местами, предназначенными для парковки транспорта инвалидов. С таким предложением в МВД России планирует обратиться депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет «Вечерняя Москва».

Парламентарий отметил, что подобная практика уже существует в Европе. Как сообщается в составленном им документе, многодетные родители должны будут на своём авто устанавливать опознавательный знак «Многодетная семья».

Соответствующие поправки Милонов предлагает внести в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ». По его словам, принятие поправок сейчас особо актуально: летом россияне с детьми чаще выезжают за город и на прогулки.

В настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации существует пробел в части регламентации льгот для многодетных семей касаемо парковки транспортных средств, — пояснил депутат.

По мнению Милонова, ситуация является несправедливой, поскольку, например, вопрос парковки транспортных средств инвалидов достаточно детально регламентирован.

Ранее президент РФ Владимир Путин на предвыборном съезде партии «Единая Россия» предложил ввести льготы семьям с двумя и более детьми при смене жилья. В частности, глава государства видит смысл в том, чтобы освободить их от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.