Милонов предложил отправлять пациентов пластических хирургов к психиатру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу «силиконового скандала» певицы Славы и хирурга Тимура Хайдарова. Политик назвал постоянное желание ложиться под нож пластического хирурга видом психического расстройства и предложил пациентам обследоваться у психолога или психиатра, пишет Prozvezd.info. Милонов заявил о необходимости урегулировать доступность пластической хирургии на законодательном уровне.

Нельзя делать операции по заказу всем подряд. Сегодня это бизнес, оперируют без учета мотивов. Ну кто думает о том, что, когда человек меняет свою внешность, он может страдать психическим расстройством, а после операции вообще не примет свой изменившийся облик? Нужно всех перед операцией направлять к врачу-терапевту для полного обследования и обязательно к психологу для тестирования, в ряде случаев и к психиатру, — сообщил народный избранник.

По словам Милонова, пластические операции необходимы лишь по медицинским показаниям, когда пациент имеет врожденную или приобретенную травму. В этом случае медики должны исправить дефект, чтобы человек мог жить полноценной жизнью, считает депутат.

Ранее Милонов рассказал об обращении к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением наносить предупреждающие о вреде употребления надписи на красочные портсигары и чехлы для вейпов, а также на фляжки, чехлы и пакеты для бутылок. Народный избранник подчеркнул, что государство негативно оценивает употребление алкоголя и табакокурение.