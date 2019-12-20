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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не пускать на городские катки граждан, находящихся в состоянии опьянения.

Следить надо, чтобы пьяными не катались. Пьяным запретить кататься, — цитирует парламентария АГН «Москва».

По мнению депутата, рядом с катками также следует устанавливать таблички с предупреждением о возможной опасности пребывания на льду.

Ранее NEWS.ru писал, что 20-летний мужчина получил тяжёлую травму головы в результате падения на катке на Красной площади. Несмотря на усилия медиков, он скончался.