Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не пускать на городские катки граждан, находящихся в состоянии опьянения.
Следить надо, чтобы пьяными не катались. Пьяным запретить кататься, —
цитируетпарламентария АГН «Москва».
По мнению депутата, рядом с катками также следует устанавливать таблички с предупреждением о возможной опасности пребывания на льду.
Ранее NEWS.ru писал, что 20-летний мужчина получил тяжёлую травму головы в результате падения на катке на Красной площади. Несмотря на усилия медиков, он скончался.
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