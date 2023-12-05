Милонов предложил наказание за недоверие к страданиям температурящих мужчин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае введения штрафов за оскорбления чувств женщин нужно также начать наказывать за недоверие к страданиям температурящих мужчин, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, необходимо одинаково относиться и к женщинам, и мужчинам.

Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят, — пояснил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что группа депутатов готовит законопроект о защите чувств женщин. По его словам, документ создается по аналогии с законом об оскорблении чиновников. Причиной для такой инициативы стали ряд заявлений чиновников против женщин, не готовых рожать. Даванков отметил, что с подобными заявлениями выступают в основном мужчины, которые не знают, по каким причинам женщины идут на прерывание беременности.

Он отметил, что санкция за нарушение по этой статье будет подразумевать штраф, максимальный размер которого составит 100 тысяч рублей. Политик заявил, что для повышения рождаемости в России следует повышать уровень качества жизни, а не отговаривать женщин от абортов или вводить налог на бездетность. Он предлагает, в частности, выдавать молодым семьям сертификаты на погашение ипотеки и региональные льготы.