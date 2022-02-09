Милонов предложил идею запрета на обучение детей мигрантов в школах России

Дети мигрантов не должны учиться в российских школах, с такой инициативой выступает депутат Государственной думы Виталий Милонов. Такой запрет он предлагает наложить в связи с нехваткой мест для россиян, которые вынуждены «учиться в переполненных мигрантами классах», сообщил народный избранник в эфире Общественной службы новостей.

По мнению Милонова, если мигранты собираются приехать в Россию, и при этом у них есть дети, они могут учить их либо в платной школе, либо вообще не привозить их из своей страны.

Нам дети мигрантов здесь точно не нужны. Если мигрант приехал сюда работать — пусть работает, а если он приехал и привёз всю свою семью, то толк какой нам с этого? Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где они создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть, — сказал депутат.

Ранее Милонов высказался по поводу заявлений бывшего учителя петербургской гимназии № 168 Серафимы Сапрыкиной. Она, по его намеренно обвинила директора Светлану Лебедеву в принуждении к увольнению из-за чтения стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. По мнению депутата, педагогу следует извиниться за провокацию.