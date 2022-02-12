Милонов потребовал запретить День святого Валентина в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить в России День святого Валентина. Он раскритиковал само празднование и отметил, что проведение тематических мероприятий недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях, пишет РИА Новости.

Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни, — сказал он.

При этом политик добавил, что сам День святого Валентина не несёт никакого культурного и духовного подтекста. Дело в том, что праздник имеет католическое происхождение.

Согласно легенде, святой Валентин был полевым врачом и священником. Когда император Клавдий II, желая заполучить мощную армию, запретил женщинам и мужчинам жениться, священнослужитель тайком венчал возлюбленных. Правда вскоре об этом стало известно властям, и Валентина казнили.

По другой теории, праздник изначально восходит к древнеримским луперкалиям — языческим праздникам плодородия. Тогда в жертву приносились животные, а бездетных женщин нередко хлестали кнутом, считая, что это поможет им заиметь детей. При этом в празднестве участвовали и представители богатых семей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru одобрил предложение Центробанка России (ЦБ РФ) полностью запретить в стране операции с криптовалютой — оборот и майнинг. Парламентарий подчеркнул, что подобными манипуляциям могут заниматься только профессионалы, осознающие риск «потерять всё».