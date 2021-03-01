Милонов потребовал проверить наличие у Юлии Навальной двойного гражданства

https://static.news.ru/photo/98b98800-7aef-11eb-8db3-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: facebook.com/yulia.navalnaya

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил МВД проверить, есть ли у супруги оппозиционера Алексея Навального Юлии двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Запрос направлен на имя начальника главка по вопросам миграции министерства Валентины Казаковой, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности даёт повод для неоднозначных размышлений и подозрений, — написал Милонов в своём запросе.

Он отметил, что последние несколько дней СМИ активно муссируют эту тему, поэтому необходимо внести ясность. Депутат посетовал, что «никто не соизволил чётко и внятно объяснить генезис появления подобных подозрений». Но если выяснится, что у Навальной или её супруга всё-таки есть второе гражданство, добавил Милонов, это стало бы важным дополнением к информационной картине событий.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев опубликовал фото якобы немецкого удостоверения личности Юлии Навальной, на которое монтажом добавлено её фото, взятое из интервью журналу «Афиша».

Фотография содержала ещё ряд неточностей, среди которых указание на немецкую национальность женщины и неверное написание её фамилии. Лебедев сопроводил пост текстом «„Медуза“, прокомментируй». Через некоторое время дизайнер сам признался, что фотография была фейком.