https://static.news.ru/photo/c5be10bc-c913-11e9-819b-fa163e074e61_660.jpg Депутат ГД Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на пост балерины Анастасии Волочковой, окрестившей свой мангал с мясом «вечным огнём». Парламентарий считает что актриса шутит на запретные темы, но её ещё можно перевоспитать.

Для этого Милонов предлагает отправить Волочкову в Юнармию, чтобы она могла позаниматься в патриотическом движении. Спускать с рук балерине такую выходку нельзя.

Есть вещи, которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. В частности, это память о погибших защитниках нашей страны. Там невозможно шутить, просто вот от слова нельзя. Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством, — цитирует Милонова «Пятый канал».

Занятия в Юнармии Волочкова, по мнению депутат, должна проходить по всей серьёзности: регулярно посещать их, учиться, сдавать экзамены.

Ранее News.ru сообщал, что российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, на этот раз из-за мангала с шашлыками. Фото с жарящимся на углях мясом артистка разместила в Instagram, назвав его весьма своеобразно — «Вечный огонь».