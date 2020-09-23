Милонов пообещал не допустить появления в России Интернета для геев

https://static.news.ru/photo/90a8d630-fd8f-11ea-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Fokin/Global Look Press

Депутат Государственной думы Виталий Милонов пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы в России не появился интернет-домен .gay, предназначенный для информационных ресурсов ЛГБТ-сообщества. Его появление ещё в прошлом году анонсировал международный регистратор доменных имён Top Level Design.

Как пояснили в компании, новый домен будет способствовать созданию ориентированного на семейные ценности интернет-пространства сексуальных меньшинств. В нём, уверены представители регистратора, не будет места для пошлости, грубости и гомофобии.

Однако российский парламентарий убеждён, что под декларируемой новой этикой кроется угроза гей-диктата.

Они же пытаются диктовать, что их должны все признавать и уважать и принимать такими, какие они есть. Я, честно, не очень сильно расстраиваюсь хотя бы потому, что нам легче будет блокировать такие сайты, — цитирует Милонова «Политика сегодня».

Он подчеркнул, что в случае появления популяризации домена .gay среди российских пользователей незамедлительно обратится в Роскомнадзор с просьбой о его блокировке и внесении в чёрный список.

Изначально новый домен предполагалось запустить 11 октября 2019 года — в день, когда ЛГБТ-активисты отмечали Национальный день каминг-аута (так принято называть добровольное и открытое признание человеком своей принадлежности к сексуальным меньшинствам). Однако запуск перенесли — сначала на февраль 2020 года из-за проблем с рекламой, затем на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

На днях в Top Level Design объявили, что общедоступная регистрация в доменной зоне .gay открылась 16 сентября. С ней работают большинство крупнейших мировых регистраторов, в том числе в России.

Ранее NEWS.ru писал, что интернет-аналитики обнаружили более сотни интернет-ресурсов, связанных с первой российской вакциной от коронавируса. Некоторые сайты уже предлагают сделать предзаказ препарата и оплатить часть стоимости. Специалисты предупредили, что это дело рук мошенников.