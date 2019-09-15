https://static.news.ru/photo/9ce0d960-d79e-11e9-8162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не видит ничего особенного в откровенном танце Ксении Собчак, который та исполнила на своей свадьбе.

Если бы она в бальном платье станцевала танго — это было бы необычно. Не надо сходить с ума, пожалуйста. Чего мы хотим добиться? Чтобы Ксении Анатольевне стало стыдно? Это вряд ли случится, — считает он.

По мнению политика, супруг телеведущей театральный режиссёр Константин Богомолов положительно влияет на неё и поэтому это он должен разбираться с женой, если его что-то не устраивает в её поведении.

Если Константину надо будет поговорить, пускай приходит, не откажу, дам совет, расскажу, как и что надо, наставим на путь, — отметил Милонов.

Однако, считает парламентарий, режиссёр «не дурак» и сам справится с этим делом, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что активисты Национал-консервативного движения обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с танцами телеведущей. Они потребовали проверить её действия на предмет оскорбления чувств верующих.

Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент звезда скинула накидку, продемонстрировав свой корсет, чулки и красную подвязку.