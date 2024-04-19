«Просто обязаны»: названы фамилии людей, способных ликвидировать Зеленского Милонов: Петров и Боширов просто «обязаны ликвидировать» Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предположил, что президента Украины Владимира Зеленского способны ликвидировать Александр Петров и Руслан Боширов. Парламентарий не исключил, что спецоперация могла бы пройти и в Польше.

Данные граждане «просто обязаны» это сделать, уверен депутат. По его словам, никаких «Петрова и Боширова» не существует, но агенты британских спецслужб могут ими представиться.

Петров и Баширов просто обязаны ликвидировать Зеленского. Как мы все знаем, если Петрова и Боширова нет, тогда их надо придумать. Думаю, что несколько сотрудников MI6, переодевшись в Петрова и Боширова, поставят себе на смартфон заставки пиков и шпилей и пойдут ликвидировать Зеленского, например в Польше, — считает Милонов.

Ранее СБУ заявила, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши и «сотрудничал с военной разведкой России».

В СБУ заявляют, что мужчина собирал для России данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам, чтобы помочь им «спланировать покушение на президента Украины» во время его пребывания в Польше. В украинском ведомстве добавили, что, завладев информацией, СБУ передала ее сотрудникам органов правопорядка Польши, которые впоследствии провели задержание подозреваемого.

Мужчину арестовали, ему предъявили обвинение по статье польского Уголовного кодекса о содействии иностранным спецслужбам. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.