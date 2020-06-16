Милонов ответил Боне на слова о «россиянах-нищебродах»

https://static.news.ru/photo/1436631a-afc9-11ea-b34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова телеведущей Виктории Бони, назвавшей россиян, получающих МРОТ, нищебродами и «криворукими алкоголиками». По его словам, экс-участница «Дома-2» не способна высказывать мнение. К тому же, как заявил он, точка зрения «силиконовых имплантов» его не интересует вовсе.

Мнение Бони мало кого интересует, потому что оно может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги. Точка зрения силиконовых имплантов меня интересует в наименьшей степени. Но я понимаю, что такой вопрос может появиться не только в голове Бони, — сообщил он в интервью «Газете.ру».

Милонов подчеркнул, что бизнес нужен и важен, однако он должен «следовать тем гарантиям, которые прописаны государством». Гарантии в свою очередь определяются размером МРОТ.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня раскритиковала россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда. По мнению Бони, помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса.

Боня также отметила, что государство не должно решать, какая зарплата будет «у криворуких алкоголиков». По её словам, если работа стоит 10 тысяч, то столько и нужно за неё получать.

Ранее подобные мысли высказывала экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева. Она раскритиковала расширение программы материнского капитала и заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей ради выплат.

Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях в Instagram признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.