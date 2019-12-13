https://static.news.ru/photo/30d9c0ca-1db1-11ea-8f34-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов одобрил возвращение пива на стадионы. Он добавил, что продукт обязательно должен быть хорошим.

По его словам, болельщиков необходимо поить только «настоящим и сваренным» пивом, а не «порошковым пойлом».

Я думаю, что нужна невысокая крепость, не больше 5% алкоголя, пусть в туалет бегают чаще. Нам не нужны пьяные, они и так там раздухарятся, что ого-го, ходят и орут как сумасшедшие, — цитирует политика «Москва 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возвращении пива и пивных напитков на стадионы. Документ позволит вернуть на фудкорты спортивных арен алкогольную продукцию. Сообщается, что средства от заключённых контрактов с производителями пива пойдут на развитие спорта.