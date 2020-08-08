Милонов объяснил, почему чиновникам необходимо летать бизнес-классом

https://static.news.ru/photo/355530f6-d96a-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что чиновникам необходимы полёты бизнес-классом, так как только там они могут выспаться перед важными встречами.

Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый, — подчеркнул политик в интервью телеканалу «360».

По его словам, чиновники часто прилетают в один пункт назначения на сутки, а затем летят в следующий город, где другой часовой пояс. Милонов призвал не делать «строгостей» для таких людей.

Ранее, 7 августа, на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов Хабаровского края появился проект постановления врио губернатора, в котором говорится, что расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтверждённым проездными документами, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса.

Как писал NEWS.ru, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал фейком сообщение об отмене запрета на бизнес-класс для чиновников, введённого бывшим главой региона Сергеем Фургалом в 2019 году.