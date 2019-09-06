https://static.news.ru/photo/9f2f50a6-d23b-11e9-8427-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя заявление РПЦ о слабости мужчин, обвинил Запад в навязывании моды на «женоподобных мужиков».

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Он считает их слабыми и полагает, что происходит это из-за малодетности и «женского воспитания».

Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции, — заявил депутат в комментарии телеканалу РЕН ТВ .

По его мнению, в уничтожении «мужского начала» виноваты феминистки, а также современная школа, которая перестала воспитывать.

Как писал News.ru, Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам с голым торсом. Он считает, что так могут одеваться только люди с «образованием ниже трёх классов и уровнем шимпанзе».