Милонов назвал продукцию Coca-Cola «жижей дьявола»

Фото Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал продукцию компании Coca-Cola «жижей дьявола», с таким заявлением он выступил на заседании нижней палаты парламента, передаёт агентство «Москва». Кроме того, по его мнению, сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» готовит «бутерброды зла». Парламентарий призвал дать новое определение здоровому образу жизни, а также предложил называть алкоголь и табак «зло и яд».

«Макдоналдс»​ обещал уйти — не ушел, продолжает свои бутерброды зла давать и Coca-Cola, жижу дьявола, разливать, — сказал депутат.

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» ранее решила продать свой бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору. Отмечается, что Говор будет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель управляет 25 ресторанами сети, открытыми по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.